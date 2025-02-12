Ankara’da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı Kararı

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan gelen bilgilere göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara’da gerçekleştirilen örgütsel etkinliklere katılan ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün cebir ile şiddet içeren yöntemlerini öven paylaşımlar yapan 8 zanlı için gözaltı kararı alındığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA SÜRECİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve başsavcılığa sevk edilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu süreç, terörle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla hızla devam ediyor.