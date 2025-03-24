Ankara’da Toplu Taşımada Geçici Kısıtlama

ANKARA VALİLİĞİ KARARIYLA DURAĞIN KAPANMASI

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının faaliyetine ara vereceğini bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği tarafından alınan karar çerçevesinde, bugün saat 19.00’dan itibaren Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilmeyecek.

OTOBÜSLERİN HİZMETİ DURUYOR

Saat 19.00 itibarıyla ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek. Buna ek olarak, ODTÜ kampüsü içinde otobüslerin ring seferi de yapılamayacak. Bu durum, ulaşım düzeninde önemli bir değişikliğe neden oluyor.