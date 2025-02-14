Ankara’da Zincir Marketten Hijyen Skandalı

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE HIZLI MÜDAHALE

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli adımları attı. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, bir market zincirine toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira idari para cezası kesildi.

ET TAŞIMA KURALINA AYKIRILIK

Ankara’daki bir zincir marketin personel servisinde hijyen kurallarına aykırı bir şekilde et taşındığı görüntüler ortaya çıktı. Minibüsün zemininde ve koltukların üzerinde taşınan etler, sosyal medya üzerinden yayımlanan videolarla geniş bir tepki topladı. Bu görüntülerin yayılmasıyla birlikte, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hemen incelemelere başladı.

Yaşanan skandal sonrası, bahsi geçen marketin tüm şubeleri denetim altına alındı. Hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluk açısından yapılan bu denetimlerde detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Sonuç olarak, market zincirine 1 milyon 305 bin 242 lira tutarında bir para cezası uygulandı.

RESMİ AÇIKLAMA

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin, bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben, il genelindeki tüm şubelerinde denetim yapılmış, gerekli idari işlemler uygulanmış ve toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesilmiştir,” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA VE VATANDAŞ TEPKİLERİ

Bu olay, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük bir infiale neden oldu ve vatandaşların tepkisi hızlı bir şekilde gündeme geldi.