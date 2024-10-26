“Ankara’daki İnşaatta Top Mermisi Bulundu”

TOP MERMİSİ BULUNDU

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, inşaat alanındaki altyapı çalışmaları sırasında tarihi bir top mermisi ortaya çıktı. Sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki iş merkezi inşaatı sahasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen altyapı kazısında bu top mermisi bulundu. Çalışanlar, hemen durumu polise bildirdi.

POLİS VE UZMAN EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra inceleme başlattı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, inşaat alanında detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Bulunan top mermisi, güvenli bir şekilde alandan çıkarıldı ve incelenmek üzere götürüldü.