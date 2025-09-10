Ankara’dan Açıklama: “İsrail Türkiye’yi Vuramaz”

İSRAİL’İN HAMAS HEYETİNE YÖNELİK SALDIRISI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetini hedef alan İsrail’in bu girişimi yeni tartışmalar başlattı. Aynı zamanda, İsrail’den Türkiye’ye yönelik sosyal medya paylaşımları gündemde. Peki, Ankara bu konuda ne düşünüyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu durumu canlı yayında aktardı.

TÜRKİYE’Yİ VURMAYA CESARETLERİ YOK

İsrail Türkiye’yi vurur mu yoksa vurabilir mi? Konu hakkında görüştüğüm kaynaklar, “Ona cesaret edemez” diyor. Neden böyle düşünüyorlar? İki ana sebeple bunu özetliyorlar. Birincisi, Türkiye’nin bir NATO ülkesi olması. Buraya yönelik bir saldırı, NATO müttefiklerini de bağlar. 5. madde gereğince, bir NATO müttefikine yapılan silahlı saldırı, ittifakın bütün üyelerini harekete geçirebilir.

İSRAİL’İN TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRMA ÇABALARI

İkinci sebep ise kaynakların belirttiği üzere, “İsrail de Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelerden farklı olduğunu biliyor.” Onlar, “Askeri operasyon yapamaz ama başka yol ve yöntemler ile Türkiye’nin içini karıştırabilir” değerlendirmesini yapıyor. Burada 5. kol faaliyetleri ön plana çıkıyor. Örneğin, son günlerde “Suriye’de Türkiye’nin getirdiği tesisatı vurduk” algısı yaratılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Ancak, konuştuğum kaynaklar bunun doğru olmadığını ve böyle bir girişimin ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Yani “Ne içeride ne de Suriye’de Türkiye’ye bir şey yapma ihtimali yok” vurgusu yapılıyor.

İSRAİL’İN SANAL MEDYA FAALİYETLERİ

Öte yandan, İsrail’in 5. kol faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Özellikle sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandığı gözlemleniyor. Türkiye içindeki algıyı yönetme girişimlerine karşı bir uyarı var. “Sanal medya Türkiye için en büyük beka sorunu haline geliyor” mesajı dikkat çekiyor. Bu alanda ciddi düzenlemeler yapılması gerektiği önemle vurgulanıyor. “Algı oluşturanın, yalan yanlış bilgiler paylaşanların ağır cezai yaptırımlarla karşılaşacağını bilmeleri gerekir” ifadesi, bu alanda yasal düzenleme ihtiyacının her geçen gün arttığını ortaya koyuyor.