Ankara, En Büyük Narkotik Operasyonuna Ev Sahipliği Yaptı

ANKARA’DA TARİHİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabında operasyonun detaylarını duyurdu. “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adı verilen bu büyük operasyonda toplam 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Bakan Yerlikaya’nın belirttiğine göre, operasyonun hazırlık süreci tam 6 ay boyunca titizlikle gerçekleştirilmiş. Teknik ve fiziki takip ile deliller toplanmış, şüphelilerin bağlantıları ortaya çıkarılmış ve Ankara adeta yeniden röntgen gibi incelenmiş.

HEDEF SOKAK SATICILARI

Operasyonun asıl hedefi, sokak arasındaki, internet üzerinden ve sosyal medya platformları aracılığıyla gençlere uyuşturucu temin eden, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Operasyona 4 bin 768 polis, 1,461 ekip, 40 dedektör köpek ve 4 insansız hava aracı (İHA) hava destekli timlerle katılım sağlandı. Ankara’nın dört bir yanında 626 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE SERT UYARI

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sert bir açıklama yaptı: “Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!” şeklinde net bir mesaj verdi.

DEVAM EDEN OPERASYON

Operasyonun henüz ilk aşaması tamamlandı ve soruşturmanın sürdüğü, ek gözaltıların olabileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

BÜYÜK DESTEKLE GERÇEKLEŞTİ

Bu operasyonun başarılı olmasında Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması büyük bir rol oynadı.