Ankara-İstanbul Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü

KORKUNÇ KAZA ANKARA-İSTANBUL YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Ankara-İstanbul kara yolunda meydana gelen bir kazada, Kızılcahamam’dan Ankara’ya giden bir özel halk otobüsü kontrolden çıktı.

ÜST GEÇİT DİREĞİNE ÇARPTI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs, üst geçit direğine çarparak büyük bir hasar aldı. Çarpmanın etkisiyle aracın durumu oldukça kötüleşti.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ilk izlenimlerine göre, olayda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Ayrıca kazada 13 yolcunun yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydediliyor.

MANSUR YAVAŞ’TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden kazaya dair bir açıklama yaptı. Yavaş, “Kahramankazan’da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

