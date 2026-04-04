Ankara Merkezli Change Operasyonunda 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirilen araçların ve ağır hasarlı araçların şasi ile motor numaralarının kopyalanarak satılması üzerine bir soruşturma başlattı.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalarda, yurt dışından getirilen araçların numaralarının yok edildiği ve ağır hasarlı araçlara ait numaraların bu araçlara aktarılmış olduğu belirlendi. Emniyet ve kriminal incelemeler sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 14 aracın ‘change’ işleminin yapıldığı tespit edildi. Bu araçlardan 8’inin yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, değişim oto olayına karışan 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.