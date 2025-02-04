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Ankara’nın Oran Semtinde İnşaat Yangını

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ANKARA’DA YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaat sahasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde, inşaatı sürmekte olan bir binanın 3. katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının başladığına dair ihbar üzerine, birçok ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangını söndürmek için hararetli bir çalışma yürütmeye başladı. Ayrıca, bölgeye takviye ekipleri de gönderildi.

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