Ankara Tıp Odası Şiddeti Kınadı

SAĞLIKTA ŞİDDETE TAHAMMÜL YOK

Ankara Tabip Odası, sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı sessiz kalmadığını vurguladı. “Genç meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik bu saldırıya sessiz kalmıyoruz” ifadeleriyle durumu kınadı.

İNTÖRN HEKİMLERDEN PROTESTO

Ankara Tabip Odası, resmi sosyal medya hesabından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin gerçekleştirildiği bir protestoyu duyurdu. Protesto, “27 Mayıs günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisinde görevli intörn hekimin hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmasını” içeriyordu. Bu olay sonrası iş bırakan intörn hekimler, Başhekimlik binasına yürüyerek oturma eylemi gerçekleştirdi. Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddetin her türüne karşı durduklarını belirtiyor ve “Genç meslektaşlarımıza, öğrencilerimize destek için oradaydık.” diyerek tavırlarını ortaya koydular.