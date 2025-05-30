Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Grev!

SAĞLIKTA ŞİDDETE TAHAMMÜL YOK

Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddetin her türlüsüne karşı katı bir duruş sergiliyor. Oda, “Genç meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik bu saldırıya sessiz kalmıyoruz” mesajını verdi. Bu durum, son günlerde artan sağlıkta şiddet olaylarına karşı bir tepkidir.

PROTESTO GÜNÜ VE YAPILAN EYLEM

27 Mayıs tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisinde görevli bir intörn hekimin yakınları tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalması, tıp öğrencilerinin içinde bulunduğu dayanışmanın bir simgesi oldu. İntörn hekimler, durumu protesto etmek amacıyla iş bırakarak Başhekimlik binasına yürüdü ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği, düzenlenen eylemde “Sağlıkta şiddetin herhangi bir türüne tahammülümüz yok” şeklinde açıklama yaptı ve genç meslektaşları ile öğrencilere destek verdiklerini belirtti.