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Ankara Valiliği Uyardı: Dikkat Sağanak!

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METEOROLOJİDEN ANKARA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan yeni verilere göre, Ankara’da yarın sağanak yağış etkili olacak. Ankara Valiliği de öğle saatlerinden akşama kadar gök gürültülü sağanak beklediklerini duyurdu.

BÜYÜK YAĞIŞ UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’ne dayanan bilgilere göre, yarın Ankara’nın güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olabileceği ifade edildi. Yağışın 13.00-20.00 saatleri arasında süreceği belirtilirken, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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