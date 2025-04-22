Ankara Valiliği Yürüyüşü Uygun Görmedi

Ankara Valiliği sosyal medya üzerinden yürüyüş talebiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgenin yoğun trafik akışına sahip olmasından dolayı toplantının trafiği olumsuz etkileyeceği ve vatandaşların mağdur olabileceği, ayrıca talebin belirlenen alanlardan biri olmaması nedeniyle faaliyetin uygun görülmediği ifade edildi.

TOPLANTININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı 22.04.2025 tarihli başvurusu ile; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30’da Ulus Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacağı, saat 17.00’de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir’e yürüyüş düzenlenmek istendiği bildirilmiştir.” denildi.

TRAFFİKTE OLACAĞI İDDİALARI

Açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle halk tarafından yoğun bir ilgi göreceği, bu sebeple alanın kapatılması durumunda halkın ziyaretinin engelleneceği belirtildi. Ayrıca, talep edilen bölgenin yoğun trafik yüküne sahip olması nedeniyle toplantının trafik akışını aksatacağı ve bunun vatandaşları mağdur edebileceği ifade edildi.

YER BELİRTİLMESİ GEREKİYOR

Ankara Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanın, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yerlerden biri olmadığını vurguladı. Valilik, “Eğer talep edilen alan üzerinden başka bir yer (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Sıhhiye Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) için talep edilirse, gerekli yardım ve kolaylık sağlanacaktır.” ifadesini kullandı. Kamuoyuna duyurulduğu bildirildi.