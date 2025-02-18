Ankara Ve İzmir’de Konut Fiyat Artışı

KONUT FİYAT ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2025’te aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 31,9 oranında bir artış kaydetti. Türkiye’de konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 165,9 seviyesine ulaştı.

BÜYÜK İLLER ARASINDA FARKLILIK

Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 31,9 artış gösterirken, bu dönem içerisinde reel olarak bir düşüş yaşandığı görüldü; bu düşüş yüzde 7,2 olarak belirlendi. Üç büyük il için endeks değişimleri incelendiğinde, İstanbul’da bir önceki aya göre yüzde 3, Ankara’da yüzde 5,7 ve İzmir’de yüzde 4,9 oranında artış yaşandı. Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul ve İzmir’de yüzde 29,6, Ankara’da ise yüzde 36,6 oranında yükseliş sergiledi.