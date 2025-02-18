Ankara Ve İzmir Konut Artışında Önde

KONUT FİYAT ENDEKSİ ARTIYOR

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2025’te aylık olarak yüzde 4,7 ve yıllık bazda yüzde 31,9 artış gösterdi. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılarak fiyat değişimlerinin izlenmesi amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ocak ayında, bir önceki ayın verilerine göre yüzde 4,7 artarak 165,9 seviyesine ulaştı.

ANKARA VE İZMİR, İSTANBUL’U GERİDE BIRAKTI

Konut Fiyat Endeksi, ocak ayında yıllık olarak yüzde 31,9 artarken, bu dönem içerisinde reel olarak yüzde 7,2 azalma yaşandı. Üç büyük şehirdeki Konut Fiyat Endeksi değişimlerine bakıldığında, ocak ayında İstanbul’da yüzde 3, Ankara’da yüzde 5,7 ve İzmir’de yüzde 4,9 artış gözlemlendi. Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise İstanbul’da ve İzmir’de yüzde 29,6, Ankara’da ise yüzde 36,6 oranında yükseliş kaydedildi.