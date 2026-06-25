Ankara’da NATO Zirvesi İçin Operasyon Turkuaz Devrede

Ankara, 7-8 Temmuz 2026’da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı toplantıya katılacak. Çok sayıda davetli lider ve bakan da zirvede yer alacak. Toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde yapılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü üst düzey güvenlik önlemleri uygulamaya başladı.

KIRMIZI ALAN UYGULAMASI BAŞLATILDI

“Operasyon Turkuaz” planı kapsamında şehir giriş-çıkış kontrolleri artırıldı. Dokuz ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. On dört bulvar ve on sekiz cadde kırmızı alan içinde yer alıyor. Bu noktalara çıkan sokaklar da kırmızı alana dahil edildi. NATO görev alanı olarak belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. Yirmi dört saat esasına göre şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar ve narkoasayiş ekipleri tedbir aldı. Sivil ekipler kritik noktalara yerleştirildi. Zirve öncesinde DAEŞ’li bir teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist kaçmaya çalışırken öldü.

13 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ankara genelinde 28 Haziran’dan 10 Temmuz’a kadar eylem yasağı ilan edildi. Açık ve kapalı alanlardaki tüm toplanma etkinlikleri yasaklandı. Basın açıklaması, açlık grevi ve oturma eylemi yapılamayacak. Miting, stant açma ve çadır kurma gibi faaliyetlere izin verilmeyecek. El ilanı, bildiri ve broşür dağıtımı da yasak kapsamında yer alıyor. Afiş ve pankart asma etkinlikleri de bu yasaktan etkilendi. Zirve alanları ve delegasyonların konaklayacağı yerler hassas bölge sayılacak. Yetkisiz araç ve kişilerin bu bölgelere girişi engellenecek. Ankara hava sahasında drone uçuşları da yasaklandı. Sınav, konser ve mezuniyet töreni gibi etkinlikler planlanmayacak. Siber ortamda 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülecek. Toplam 639 personel bu görev için çalışacak.

HAVALİMANI VE ULAŞIM DÜZENLEMELERİ YAPILDI

Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere üç havalimanı kullanılacak. Yaklaşık 3 bin gazeteci akreditasyon başvurusu yaptı. Toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilecek. Bunlardan 48 bin 841’i emniyet personelinden oluşuyor. Yedi bin 447’si jandarma personeli olarak görev yapacak. Dokuz ilçedeki kamu çalışanları 6-12 Temmuz’da idari izinli sayılacak. Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlardaki personel bu kapsam dışında tutuldu. Zirve günü Esenboğa Havalimanı’na yurtdışı uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

GÜZERGAHLARDA ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SÜRÜYOR

Protokol güzergahlarında çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Yol kenarlarında peyzaj düzenlemeleri ve dikey bahçe çalışmaları sürüyor. Havalimanı güzergahına zirve görsellerinin yer aldığı paneller yerleştirildi. Üst ve alt geçitlerde duvar süslemeleri yapılıyor. Duvarlara Ankara’nın simgelerini yansıtan grafiti çalışmaları işlendi. Ankara Kalesi ve çiçek motifleri duvarlara resmedildi. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Görüntü kirliliğini önlemek için platformlar oluşturuldu. Kırmızı alan uygulaması Esenboğa Havalimanı çevresinde de yapılacak. Etimesgut Havalimanı güzergahları da kırmızı alan olarak belirlendi. Söğütözü Mahallesi ve otel çevreleri bu uygulamaya dahil edildi. On beş otelin bulunduğu bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılacak.