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Spor

Ankaragücü, Bursa Nilüfer’i Yendi Tur Geçti

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ANKARAGÜCÜ TUR ATLADI

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Ankaragücü, Bursa Nilüfer takımını 3-2 yenerek bir üst tura geçti. Maç, İbrahim Yazıcı Stadı’nda gerçekleşti. Ankaragücü, karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra Saponara’nın attığı gol ile 1-0 öne geçti.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Maçın ilerleyen dakikalarında Bursa Nilüfer, 41. dakikada Hasan Gündoğdu’nun kaydettiği gol ile durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Bu maç, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rekabetin ne kadar heyecanlı geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ankaragücü, ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyerek karşılaşmayı kazanmayı başardı.

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