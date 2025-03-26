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Ankaragücü Çocuk Sweatshirt’ü Piyasadan Toplatıldı

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yeni bir ürünü kamuoyuna sundu. Bakanlık, bebek ve çocuk ürünlerinde sık görülen güvenlik problemleri sebebiyle Ankaragücü Spor’un çocuklar için tasarladığı sweatshirt’e müdahalede bulundu.

BOĞULMA RİSKİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, sweatshirt’ün tasarımında mevcut bulunan tehlikeli unsurlar nedeniyle boğulma riski taşıdığına vurgu yaptı. Bu sebeple, ürünün piyasaya sunulmasının yasaklanması ve geri toplanması yönünde karar alındı. Ürünle ilgili bilgiler şu şekilde:

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