Ankaragücü’nde Mustafa Dalcı Teknik Direktör Oldu

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

Ankara’nın 1. Lig’de mücadele eden temsilcisi Ankaragücü, Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının sonrasında yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüpten yapılan duyuruya göre, 51 yaşındaki Mustafa Dalcı ile sezonun sonuna kadar sözleşme imzalanmış durumda.

DALCI’NIN GEÇMİŞİ

Mustafa Dalcı, 2021-2022 sezonunda Ankaragücü’nü Süper Lig’e çıkartan teknik direktör olarak dikkat çekiyor. Ancak, Dalcı’nın; Süper Lig’in 2022-2023 sezonunun ilk üç karşılaşmasından sonra görevine son verilmişti. Şimdi, Dalcı’nın tekrar takımın başında yer alması, Ankaragücü için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.