Anne, Kızını Öldürüp İntihar Süsü Verdi!

FECİ CİNAYET OLAYI SAMSUN’DA YAŞANDI

Samsun’un Atakum ilçesinde korkunç bir cinayet olayı meydana geldi. İddialara göre, Esenevler Mahallesi’ndeki bir evde saat 03.30 sıralarında, Sakarya İlkokulu’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmeni Tuba Bahar Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında bir tartışma patlak verdi.

BANYODA KANLI BOĞUŞMA

Tartışmanın büyümesi neticesinde, anne ile kızı arasında evin banyosunda bir boğuşma gerçekleşti. Daha sonra, Sultan Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızının bileğini kesip intihar ettiğini bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Tuba Günaydın’ın, 2021 yılında eşinden ayrıldığı ve annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

CINAYET İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazının sıkılarak boynunun kırıldığı, annesinin olayı intihar gibi göstermek amacıyla kızının bileğini kestiği tespit edildi. Tuba Günaydın’ın cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ANNE GÖZALTINDA

Olayın faali olarak görülen Sultan Günaydın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cani anne, ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiğinde kendisine saldırdığını öne sürdü. Sultan Günaydın’ın, kızının ölümünü fark ettikten sonra durumu intihar gibi göstermeye çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ŞEHİT AİLESİNDEN BİRİYDİ

Sakarya İlkokulu’nda rehber öğretmen olarak görev alan Tuba Günaydın’ın, asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari’de şehit olduğu bilgisi de paylaşıldı.