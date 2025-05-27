Anne Sütü Satışı Yasaklandı! Cezası Var

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE DÜZENLEMELER

Anne sütü, bebeklerin beslenmesinde ana kaynak olarak kabul ediliyor. Sağlıklı nesillerin oluşması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için anne sütünün uzun süre kullanılması, etkili yöntemlerden biri olarak biliniyor. Bu durumu kötüye kullananlara karşı, Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme getirmiş durumda.

ANNE SÜTÜ SATIŞI YASAKLANDI

Yapılan düzenlemeyle birlikte, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketiminin bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı ve kamu sağlığını tehdit ettiği belirtiliyor. Ticaret Bakanlığı, bu nedenle anne sütü satışını yasakladı. Anne sütü daha önce sosyal medya platformları olan Facebook ve Instagram gibi dijital mecralarda satışa sunuluyordu.

İHLAL DURUMUNDA CEZA UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı’na yapılan birçok ihbar sonucunda, anne sütü alım satımına ilişkin içeriklerin paylaşımı ve bu içeriklere aracılık eden durumların da yasak kapsamına alındığı ifade ediliyor. Yasağa aykırı davrananlar, anne sütü satışı yapanlar ve bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.