Annem Ankara Dizisine Belçim Bilgin Katıldı

KANAL D’DE SÜRPRİZ GELİŞME

Kanal D’nin başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün üstlendiği Annem Ankara dizisi, güçlü kadrosuna sürpriz bir ismi daha ekledi. Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, 14 yıl aradan sonra Mehmet Günsür ile aynı projede bir araya geliyor.

14 YIL SONRA BULUŞMA

Belçim Bilgin, Annem Ankara’nın 9. bölümünden itibaren Sevinç karakteriyle izleyici karşısında yer alacak. Böylece, 2011 yılında vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filminden sonra Günsür ile tekrar aynı projede buluşmuş olacağı için bu durum oldukça dikkat çekici. Başak Angigün’ün hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı dizide Bilgin, olayların akışını Etkileyen önemli bir rol üstleniyor.

HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Faruk Teber’in yönetmenliğini yürüttüğü, BKM yapımı Annem Ankara dizisinin başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Dizinin güçlü kadrosu, izleyenleri cezbedecek performanslar sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Korel ve Günsür yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan gibi isimler de bulunuyor. Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.