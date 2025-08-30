Anta Toros Vefat Etti, Başsağlığı

ANTAL TOROS’UN HAYATINI KAYBETMESİ

Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde yer alan Anta Toros, 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Üzücü haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Terzioğlu, “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ÜSLÜP VE HATIRALAR

Nedim Saban ise acısını “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle ifade etti. Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Anta Toros, kendisi gibi oyuncu olan eşi Misak Toros’u 2010 yılında kaybetti.

BÜYÜK BİR SANATÇIYDI

Toros, katıldığı Film Gibi Hayatlar programında kariyeri boyunca canlandırdığı karakterler hakkında, “Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım” demişti. Anta Toros, fiziksel özellikleri yüzünden çoğunlukla kötü karakterlerin akıllara geldiğini belirtti. Bütün rollerini sevdiğini, “İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki” şeklinde ifade etti.

ANTAL TOROS’UN YETENEKLERİ VE YAŞAMI

Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. 1965’te amatör tiyatroya başlayan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel kariyerine adım attı. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi gruplarla sahne deneyimi kazandı. Amerika’da tiyatro eğitimi alan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. 2010 yılında hayatını kaybeden Misak Toros ile evli olan Anta Toros’un İrna Büyüksakayan adında bir kızı bulunmaktadır.