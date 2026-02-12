Antalya 19 Asliye Ceza Mahkemesi Kararını Açıkladı

antalya-19-asliye-ceza-mahkemesi-kararini-acikladi

İLAN

HİTAP EDİLEN MAHKEME KARARI

Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi, esas numarası 2025/344 ve karar numarası 2025/679 ile sanık İpek Horşit’e ilişkin gerekçeli kararın ilanen tebliğine hükmetmiştir. Sanığın kimlik bilgileri ise 360**554 T.C. numarası ile Liman Mahallesi, 2217 Sokak No:5/8, Konyaaltı/Antalya adresinde bulunmaktadır.

CEZA HUKUKU UYGULAMASI

22 Ekim 2025 tarihli karar doğrultusunda, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir; bu ceza erteli olarak belirlenmiştir.

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA BILGİ

Belirtilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapma hakkı ile birlikte ilanen duyurulmuştur.

