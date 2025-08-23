Antalya Başkan Silahıyla Kanlı Olay: 3 Ölü

ANTALYA PASTACILAR ODASI BAŞKANI KERİM ÜRE’NİN ATEŞ AÇTIĞI OLAYDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’da meydana gelen bir olayda, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıktığı tartışma sonrası yanında çalışan Elif Kılıç ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, hayatını kaybetti. Olayın ardından Üre, otomobilinde başından vurularak yaşamına son verdi. Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesindeki bir pastanede gerçekleşti.

OLAY VE KAVGA SIRASINDAKİ GELİŞMELER

Kerim Üre, 54 yaşında, Elif Kılıç ise 32 yaşındaydı. Kılıç, işyerine gelen arkadaşı Hasan Fırat (30) ile bir masada oturup sohbet etti. Ancak kısa süre içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Seslerin yükselmesi üzerine, iş yeri sahibi olan Üre masaya geldi. Üre, tarafları sakinleştirmeye çalışırken Hasan Fırat ile sözlü tartışmaya girdi. Gerginlik hızla kavgaya dönüştü ve bu esnada, Kerim Üre belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Açılan ateş sonucunda Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da vuruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADILAR

Olayın ardından Kerim Üre olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, yere kanlar içinde yatan Kılıç ve Fırat’a müdahalede bulundu. Bu iki yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı; ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadılar.

KERİM ÜRE, OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay sonrası Kerim Üre’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir arama yaptı. Kısa sürede, Kepez ilçesindeki Habibler Mahallesi’nde park halinde bulunan aracında Üre’nin başından vurulmuş olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobilin içinde bir tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelerde Üre’nin, kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği değerlendirildi.

Polis, olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı ve hem pastanede hem de Üre’nin bulunduğu aracın çevresinde delil çalışmaları gerçekleştirdi. Olayın nedeni hakkında bilgi edinmeye çalışan polis, görgü tanıklarının ifadeleriyle güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye devam ediyor. Soruşturma sürdürülüyor.