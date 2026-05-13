Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Gözaltı

Antalya BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE YENİ GÖZALTILAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi. Gerçekleştirilen harekâtlarla Antalya, Adana ve Ankara’da toplamda 25 kişi gözaltına alındı.

YENİ OPERASYON DETAYLARI

Operasyonların detayları ise gelişmeye devam ediyor. Olayla ilgili olarak soruşturmanın seyrinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, genişleyen soruşturma süreciyle ilgili yeni bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.