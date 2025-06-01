Antalya’da 174 Turizm İşletmesi Ruhsatı Askıya Alındı

Antalya’da turizm sezonuna başlangıç yapılmasıyla beraber, güvenlik denetimleri de artırıldı. Muratpaşa ilçesinde, Bolu ve Bursa gibi illerde yaşanan üzücü olayların yaşanmaması için yangın güvenliği ön planda tutularak denetimler gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, bu denetimlerle ilgili bir açıklama paylaştı.

DENETİMLERDE HANGİ HUSUSLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi ve Antalya Valiliği’nin 2025/1 sayılı genelgesi uyarınca, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesisin Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendiği, önemli sayıda tesiste Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eksikliklerin tespit edildiği vurgulandı. Denetim tutanaklarının, ilgili işletmelere ve belediyeye iletildiği belirtildi. “Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025’e kadar süre tanımıştır” denildi.

EKSİKLİKLER İÇİN EK SÜRE TANINDI

Yangın güvenliği gibi kritik bir konuda ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edildiğine dikkat çeken Muratpaşa Belediyesi, işletmelere açık bir takvim ve net yükümlülüklerin iletildiğini bildirdi. “Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

MÜHÜRLENME İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Denetim tutanaklarında eksiklikleri bulunan 174 işletmenin ruhsatlarının 31 Mayıs tarihi itibariyle askıya alındığı açıklandı. “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibariyle askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibariyle de mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re’sen denetim ve tespit yetkisine sahiptir. Faaliyetlerine devam eden işletmelere karşı ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacaktır” denildi.

VALİDEN UYARI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 16 Mayıs tarihinde yapılan ‘Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı’ sonrası Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde hizmet veren turizm işletmelerinin, tarihi dokuya uygun ve yangına dayanıklı bir yapıya sahip olmasının hedeflendiğini belirtti. Vali Şahin, “Sürecin tüm aşamaları; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimleri, İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacak. Bu sayede, Kaleiçi’nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı şartlarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak” diyerek denetimlerin takip edileceğini dile getirdi.