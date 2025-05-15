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“Antalya’da 3’lü Suriye Zirvesi”

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TÜRKİYE DIPLOMASİ MERKEZİ OLDU

Antalya’da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, pek çok diplomatik temasa ev sahipliği yaptı. Bu çerçevede, Türkiye, ABD ve Suriye arasında anlamlı bir üçlü görüşme gerçekleştirildi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME DETAYLARI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, aynı masada bir araya geldi. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan görüşmede heyetler de yer aldı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı, ancak diplomatik çevreler bu buluşmanın bölgesel gelişmeler açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.

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