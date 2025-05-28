Antalya’da 31 Derece Hava Sıcaklığı

ANTALYA’DAKİ SICAK HAVA TURİSTLERİ CEZBETTİ

Antalya’da yaz mevsimini aratmayan sıcak hava, hem kent sakinlerini hem de misafirleri sahillere çekiyor. Hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçülüyor. Ayrıca, nem oranı yüzde 51 seviyesine ulaşıyor. Güzel havayı değerlendirip keyifli vakit geçirmek isteyenler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğun bir kalabalık oluşturuyor.

SU SPORLARI DOLU DOLU GEÇİYOR

Bazı tatilciler denize girip serinlemeyi tercih ederken, kimileri sahilde güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkarıyor. Su sporlarına ilgi duyanlar ise deniz paraşütü ve jet ski gibi aktivitelerle eğlenceli anlar yaşıyor. Kamp sandalyelerine oturup kitap okumayı tercih eden ziyaretçiler de bulunuyor. Aynı zamanda, çocuklar kumda oynayıp eğlenerek sahilin neşesini artırıyor.