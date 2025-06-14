Antalya’da 5 Yıldızlı Otelde Yangın

ALANYA’DA YANGIN ÇIKTI

Alanya’ya bağlı Payallar Mahallesi’ndeki bir otelin makine dairesinde sabah saat 07:30 sıralarında yangın meydana geldi. Otelin kapıları yangın anında mühürlü olduğu için otelde bulunan müşteriler hızla tahliye edildi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTEL SAHİBİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Yangın sonrası otel sahibi Bahri Şanlı yaptığı açıklamada, “Bu otelin sahibi olduğu şirketin sahibiyim. Yetkilisiyim. Bu otel Alanya Belediyesi tarafından mühürlü. Bu otel yangın yönetmeliğine uygun yapıldı. Şu anda hiçbir maddi zarar yok. Maddi zarar sadece kablodur. Kablolar ateş almış; mühürlü olduğu için giremiyoruz. Yangın makine dairesinde çıktı. Panoların olduğu yer de su almış. Belediyeye defalarca müracaat ettik ama izin vermediler. Hava sirkülasyonu olmadığı için kablo yanıyor ve çok fazla duman çıkıyordu. Dolayısıyla yangın büyük panik oluşturdu” şeklinde konuştu. Otelde az sayıda tatilci bulunduğunu ve hepsinin tahliye edildiğini belirten Şanlı, sadece bir personelin dumandan hafif etkilendiğini iletti.

MÜHÜR BOZMA SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Öte yandan Alanya Belediyesi ekipleri tarafından daha önce birçok kez mühürlenen otelle ilgili ‘Mühür fekki’ suçundan çeşitli adli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. Otelin ruhsatlandırma ve mevzuata aykırı faaliyetleri nedeniyle çok sayıda idari ve adli işlem yapıldığı belirtildi.