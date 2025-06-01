Antalya’da Bayram Öncesi Yoğunluk Başladı

ANTALYA’DA YOĞUNLUK BAŞLADI

Antalya’da sahillerdeki yoğunluk, Kurban Bayramı öncesinde görülmeye başlandı. Kentteki hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23, nem oranı ise 64 düzeyinde ölçüldü. Sıcak havayı değerlendirerek tatil yapanlar, özellikle Konyaaltı Sahili’ni kalabalıklaştırdı.

TATİLCİLER NASIL VAKİT GEÇİRİYOR?

Erken saatlerde sahile gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Bazı ziyaretçiler ailesiyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yaparken, bazıları su sporlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Diğer tatilciler ise şezlongda güneşlenmeyi ya da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, kentteki turist yoğunluğu dikkat çekiyor.

İLERİDE SICAK HAVALAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’ne göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve bayram tatili boyunca 30 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.