Gündem

Antalya’da Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

antalya-da-bisiklet-surucusu-hayatini-kaybetti

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, Samet K. (37) yönetimindeki araç, bisiklet sürmekte olan Saim Tatlıcılar’a (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Tatlıcılar, olayın bilgilerinin verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Side Anadolu Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tatlıcılar, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Savcılığı’nın yönlendirmesiyle sürücü Samet K. gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sivas’ta Polis Takipte Kaza Geçirdi

Motosikletli polis ekipleri, şüpheli aracı takip ederken başka bir araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet üzerindeki iki polis yaralandı.
Ekonomi

İkinci Bayram İkramiyesi Tarihi Bekleniyor

Emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini haziran başında zamlı bir şekilde alacak. Mayıs sonunda emeklilik başvurusu yapanlar da bu ödemeden faydalanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.