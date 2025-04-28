Antalya’da Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, Samet K. (37) yönetimindeki araç, bisiklet sürmekte olan Saim Tatlıcılar’a (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Tatlıcılar, olayın bilgilerinin verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Side Anadolu Hastanesi’ne götürüldü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tatlıcılar, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Savcılığı’nın yönlendirmesiyle sürücü Samet K. gözaltına alındı.