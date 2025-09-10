Antalya’da Deniz Kaplumbağası Ambulansı Hizmete Girdi

DENİZ KAPLUMBAĞASI AMBULANSI FAALİYETE GEÇTİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde açılışı yapılan Türkiye’nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı, DEKAFOK bünyesinde hizmete girdi. Özel olarak donatılan bu araç, Muğla’dan Mersin Samandağ’a kadar uzanan kıyı boyunca yaralı deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlıları için hızlı müdahale imkanı oluşturuyor. Ambulansta, yaralı hayvanlara ilk müdahale için gerekli tıbbi malzemeler, acil müdahale kitleri ve ilk yardım çantaları yer alıyor.

KAPLUMBAĞALAR İÇİN ACİL MÜDAHALE İMKANI

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarının deniz kaplumbağaları için en yoğun üreme alanlarından biri olduğunu belirtti: “Mayıs-Ağustos dönemi, kaplumbağaların üreme zamanı ile turizmin en yoğun dönemine denk geliyor. Bu süreçte kaplumbağalar insan kaynaklı tehlikelerle karşılaşıyor, ölümler ve yaralanmalar yaşanıyor. Ancak bugüne kadar bu tür vakalara müdahale edebilecek bir ambulans yoktu. Artık Kaş’tan Samandağ’a kadar gelen ihbarlara hızlıca ulaşarak ilk yardım uygulayabileceğiz.” Araç, yaralı kaplumbağaların güvenle merkezlerine getirilmesini sağlıyor.

DENİZ EKOSİSTEMİNE KATKI SAĞLAYACAK

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ambulansın yalnızca deniz kaplumbağaları için değil, deniz ekosistemindeki tüm canlılar için hizmet vereceğini vurguladı: “Son iki ayda ortalama 9 yaralı kaplumbağa aldık. Türkiye’nin her yerinden gelen ihbarlara açığız. Ambulansımız 7 gün 24 saat hizmette. Ayrıca Türkiye’nin ilk kaplumbağa ihbar hattı olan 0850 335 07 07 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.”