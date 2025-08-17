Antalya’da Eski Eş Saldırdı: 2 Yaralı

ANTALYA’DA DEHŞET ANLARI

Antalya’nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş katında saat 16.30 sıralarında gerçekleşen olayda, 36 yaşındaki Z.K. ve 44 yaşındaki erkek arkadaşı U.D. eve döndü. Daireye girdiklerinde, Z.K.’nın cezaevinden yeni çıkan eski eşi 46 yaşındaki M.T. ile karşılaştılar. Bu karşılaşma sırasında aniden kavga çıktı. M.T., eline geçirdiği bıçakla Z.K.’yı karın bölgesinden, U.D.’yi ise kolundan yaraladı.

OLAY SONRASI PANİK VE YARALILAR

M.T. olayın ardından kaçarken, apartmanın diğer sakinleri sesler üzerine aşağıya indi ve Z.K. ile U.D.’yi kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale apartman sakinleri tarafından yapıldı ve sağlık ekipleri gelene kadar kanamayı durdurmak için pansuman uygulandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinden birçok bıçak darbesi alan Z.K., Kepez Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

SALDIRGANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Apartman sakinlerinden Gözde Beylik, “Bağırışlara çıktık, ağabey ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Tampon yapıp ambulansı çağırdık. Ambulans gelene kadar eşlik ettik. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler. Onlar yokken eve girmiş, geldiklerinde de saldırmış” dedi. Bülent Özkan ise, “Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda bir kişinin aşağıya doğru kaçtığını gördüm. ‘Bıçaklandım’ diye bağıran birini duydum, sonrasında yaralı bir kadını da gördüm” şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırgan M.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın meydana geldiği daire ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.