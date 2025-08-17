Antalya’da Eski Eş Saldırısı: 2 Yaralı

KORKUNÇ OLAY ANTALYA’DA YAŞANDI

Antalya’nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 16.30 sularında bir olay gerçekleşti. 36 yaşındaki Z.K., erkek arkadaşı 44 yaşındaki U.D. ile birlikte eve geldiğinde, Z.K.’nın eski eşi 46 yaşındaki M.T. ile karşılaştılar. Aralarında kısa sürede başlayan bir tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., eline geçirdiği bir bıçakla Z.K.’yı karın bölgesinden, U.D.’yi ise kolundan yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

M.T. olay yerinden kaçarken, apartmanın diğer sakinleri yaşanan sesler üzerine aşağıya indi. Yaralı Z.K. ve U.D.’yi kanlar içinde bulan apartman sakinleri, sağlık ekipleri gelene kadar pansuman yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Z.K., karın bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle Kepez Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

OLAYLARDAN BİLGİ VEREN TANIKLAR

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Gözde Beylik, “Bağırışlara çıktık, ağabey ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Ambulans gelene kadar eşlik ettik. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler,” dedi. Başka bir tanık Bülent Özkan ise “Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda 1 kişi aşağıya doğru kaçıyordu. Bir kişi de ‘Bıçaklandım’ diye bağırıyordu,” açıklamasında bulundu.

EMNİYET ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.T.’yi yakalamak için operasyon başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın meydana geldiği daire ve çevrede detaylı inceleme yaptı.