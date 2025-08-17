Antalya’da Eski Eş Saldırısı: 2 Yaralı

ANTALYA’DA DEHŞET VERİCİ BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede, saat 16:30 sırlarında korkunç bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Z.K. ve 44 yaşındaki erkek arkadaşı U.D. eve döndüklerinde, Z.K.’nın eski eşi 46 yaşındaki M.T. ile karşılaştılar.

BIÇAKLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Daireye giren Z.K. ve U.D. arasında bir anda tartışma başladı. M.T., eline aldığı bıçakla Z.K.’yı karın bölgesinden, aynı zamanda U.D.’yi de kolundan yaraladı. M.T. olaydan sonra kaçtı. Apartman sakinleri, yukarıdan gelen sesler üzerine aşağıya inip yaralı Z.K. ve U.D.’yi kanlar içinde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. Yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar pansuman yaparak kanamayı durdurmaya çalıştılar.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi alan Z.K. acil olarak Kepez Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

AİLELER NELER YAŞANDIĞINI ANLATTI

Apartman sakinlerinden Gözde Beylik, olayı şöyle aktardı: “Bağırışlara çıktık, ağabey ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler. Onlar yokken eve girmiş, geldiklerinde de saldırmış üzerlerine.” Başka bir apartman sakini Bülent Özkan ise, “Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda 1 kişi aşağıya doğru kaçıyordu. Bir kişi de ‘Bıçaklandım’ diye bağırıyordu. Sonradan olay yerine gidip ambulansı aradık. Sonradan bir tane de kadının yaralı olduğunu gördüm” şeklinde ifadeler verdi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerindeki daire içinde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu.