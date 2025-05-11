Antalya’da Falezlerdeki Gizli Tünel İncelemesi

ANTALYA’DA GİZLİ TÜNELLERLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan iki beş yıldızlı otelin, konuklarının denize ulaşımını kolaylaştırmak için sit alanında açtığı gizli tünellere yönelik inceleme başlatıldı. Bu tünellerin daha önce 2014 ve 2024 yıllarında Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlendiği ve kapatıldığı bilgisi edinildi. Belediyenin bölgedeki araştırmalarını yürüteceği belirtildi.

TÜNELLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Tünellerin, uzun süre boyunca birçok kişi tarafından bilindiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Nihat Dipova, otellerde kalan misafirlerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle konunun gün yüzüne çıktığını belirtti. “Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması için merdiven, asansör veya tünel yapılması gerekiyor. Ancak tüneller gibi asansörler de hem görsel kirlilik hem de doğaya olan etkileri bakımından çok masum değil,” şeklinde konuştu.

FALEZLERİN KORUNMASI GEREKİYOR

Dipova, Antalya’nın simgelerinden biri olan falezlerin korunması gerektiğine dikkat çekerek, tartışmaların başlatılması gerektiğini vurguladı. “Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları bu konuyu önyargısız olarak masaya yatırmalı. Getirileri, götürüleri ve zararları göz önünde bulundurulmalı. Falezler, Antalya’nın en önemli simgelerindendir ve kaybetme riskine katlanmamamız gerekiyor,” dedi. Ayrıca, insanların falezlerden deniz girmek istemelerinin doğal olduğunu, ancak bunun Antalya’nın simge değerine zarar vermemesi gerektiğini söyleyerek, bu konunun ciddiyetle tartışılması gerektiğinin altını çizdi.