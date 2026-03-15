Antalya’da Falezlerden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya’da acı bir olay meydana geldi. Saat 20.00 civarında Muratpaşa ilçesindeki Gençlik Mahallesi’nde, Tevfik Işık Caddesi üzerindeki falezlerde bulunan bir kişi, manzarayı izlemek üzere oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Çevredekilerin, denize düşen birini fark etmesi üzerine, durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay Yeri Hızla Genişletildi

İhbarın ardından, olay yerine polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen kişi, deniz polisi ekipleri tarafından botla kurtarılarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, düşüş sırasında başını kayalara çarptığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adli İncelemeler Başladı

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na nakledildi.

