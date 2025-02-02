Antalya’da Güneşli Günlerde Sahil Keyfi

YAZDAN KALMA GÜNLER ANTALYA’DA

Antalya’da yarıyıl tatilinin son gününde güneşli havayı değerlendirenler, Konyaaltı Sahili’ne büyük bir ilgi gösterdi. Çocuklar, burada bisiklet sürüp, oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi. 3 Şubat Pazartesi günü, Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Ülkenin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini hissettirse de Antalya’da şubat ayında yazdan kalma günler yaşanıyor.

HAVA SICAKLIĞI VE NEM ORANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Antalya’da hissedilen en yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 14 derece olarak ölçüldü. Gün ortasında nem oranı ise yüzde 51 oldu. Hava sıcaklığını ve sömestir tatilinin son gününü fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı. Bazı vatandaşlar ve turistler denize girerken, bazıları su sporlarıyla ilgilendi.

TATİLİN SON GÜNÜ FAALİYETLERİ

Deniz kenarında geçirilen bu son günde, bazı aileler piknik yapmayı tercih etti. Diğerleri ise yürüyüş yaparak sıcak havanın tadını çıkardı. Ek olarak, birçok çocuk sahil bandında bisiklet sürerek zaman geçirdi. Ayrıca, sahilde yürüyüş yapanlar da yer aldı. (DHA)