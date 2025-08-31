Antalya’da Halı Hasadı Başladı!

ANTALYA’DA HALI VE KİLİM HASATI

Antalya’nın Döşemealtı bölgesinde, kış aylarında buğday ekilen tarlalarda yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim hasat edildi. Güneşin altında renkleri solan halılar, toplandıktan sonra yıkanıp tozlardan arındırılarak müşterilere sunuluyor. Her yıl yaz aylarıyla birlikte, yurt içi ve yurt dışından gelen tarihi değeri olan halılar ve kilimler, özenle tamir edildikten sonra mikroplardan arınmaları için steril havuzlara aktarılıyor.

HALILAR GÜNEŞİN ALTINDAN GEÇİYOR

Bu işlemlerin ardından halı ve kilimler tarlalarda güneşe seriliyor. Bu sayede renklerin pastel tonlarına dönüşmesi sağlanıyor. Serim sonrasında, güneş altında belirli aralıklarla çevrilen halılar, nemi ve sıcağı en iyi şekilde alarak renklerin tonlamasının sağlamlaşmasını sağlıyor. Yaklaşık 2,5 ay süren bu süreç, aynı zamanda hem yerli hem de yabancı turistler için görsel bir şölen sunuyor.

Ağustos sonunda, Antalya’nın sıcak ikliminde havalar serinlemeye başlayınca, mikroplardan arınan halıların toplanma işlemi başlıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini vurgulayarak, “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ilk ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz dönemi geldiğinde, haziran ayının ortalarında havalarda serime uygun olduğunda, tonlarının oturması için bu işlemi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

RENK TONLAMASI VE GECE İNCELEMESİ

Halı ve kilimlerdeki serim işleminin ilk haftalarında 3-5 gün aralıklarla dönerek renk tonlamasına dikkat ettiklerini söyleyen Topkara, “Serdiğimiz ürünler 2,5 ay içinde ters düz yaparak renk tonlamasını gerçekleştiriyoruz. İşlemin ardından tekrar toplayıp depoya alıyoruz ve yıkadıktan sonra müşterilere teslim ediyoruz. İlk haftalarda her 3-5 günde bir çevirme yapıyoruz. Ancak temmuzdan sonra her gün bu işlemi uyguluyoruz.” şeklinde konuştu. Değerli ve müşterilerin emaneti olan halıları korumak için gece mesaisinin de sabaha kadar sürdüğünü belirtti.

ZİYARETÇİLERDEN BEĞENİ

Renk dolu halı tarlalarını sosyal medya üzerinden görüp ziyaret eden Eda Günay, “Bir süredir gelmek istiyordum. Halıların toplanma zamanına denk geldi. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Fotoğraf açıdan da çok güzel bir manzara. Videolar çektim, sayfamda paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim.” diyerek, bu eşsiz deneyimi paylaştı.