Antalya’da Hükümet Konağı’nda Silahlı Kişi Paniğe Neden Oldu

HÜKÜMET KONAĞI’NDA SİLAHLI SALDIRI PANİĞİ

Antalya’nın Kepez ilçesindeki Hükümet Konağı’nda, silah taşıyan bir kişinin rastgele ateş açması sonucu büyük bir panik yaşandı.

SİLAH SESLERİ DİNLEK OLDU, VATANDAŞLAR GÜVENLİYİ BULDU

Edinilen bilgilere göre, Hükümet Konağı’nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen bir şahıs, yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasından hemen sonra, binanın hızlı bir şekilde tahliyesine geçildi. Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve acil yardım ekipleri intikal etti.

KENDİSİNİ ODADA KİLİTLEDİ

Şüphelinin, olayın ardından kendisini binadaki bir odaya kilitlediği bildirildi. Bu durum üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi ve çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, içerideki şüpheliyi sakinleştirmek için görüşme çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

