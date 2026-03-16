Antalya’da Hükümet Konağı’nda Silahlı Saldırı Panic Yarattı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yer alan Hükümet Konağı’nda bir kişinin silahlı saldırı gerçekleştirmesi büyük bir panik yarattı.

SİLAH SESLERİ SONRASI PANİK YAŞANDI

Alınan bilgilere göre, Kepez Hükümet Konağı’ndaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen şahıs, yanındaki silahla rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerinin duyulmasının ardından, bina hemen tahliye edilmeye başlandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, saldırgan daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitledi. Olayın ardından bölgeye özel harekat timleri sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, içerideki şüpheliyi ikna etme çabalarını sürdürüyor.