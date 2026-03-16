Antalya’da Hükümet Konağı’nda Silahlı Saldırı Panic Yarattı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yer alan Hükümet Konağı’nda bir kişinin silahlı saldırı gerçekleştirmesi büyük bir panik yarattı.

SİLAH SESLERİ SONRASI PANİK YAŞANDI

Alınan bilgilere göre, Kepez Hükümet Konağı’ndaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen şahıs, yanındaki silahla rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerinin duyulmasının ardından, bina hemen tahliye edilmeye başlandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, saldırgan daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitledi. Olayın ardından bölgeye özel harekat timleri sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, içerideki şüpheliyi ikna etme çabalarını sürdürüyor.

Gündem

Ramazan Bayramında Hava Durumu: Soğuk Ve Yağışlı

Bayram boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında, bazı bölgelerde sağanak yağış ve kar bekleniyor.
Gündem

Petrol Fiyatlarındaki Artışta Elektrikli Araç Tercihi

Akaryakıt fiyatlarının 65 lirayı geçmesi, benzinli araçların depo maliyetini 4 bin liraya yaklaştırdı. Otomobil alımında elektrikli ile benzinli araçlar arasındaki ekonomik fark sorgulanıyor. Şarj istasyonları da tartışma konusu.
Gündem

İlber Ortaylı Cenazesinde Selfie Krizi Yaşandı

İlber Ortaylı'nın cenazesinde, bazı katılımcılar selfie çekmek için yarışırken Celal Şengör'e rahatsız edici davranışlar sergiledi. Bu durum, yine tartışmalara yol açtı.
Gündem

Liverpool-Galatasaray Maçının Hakemi Szymon Marciniak Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Gündem

Orhan Gencebay Hastanede Tedavi Altında mı

Orhan Gencebay’ın yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dair haberler yayıldı. Eşi, bu iddialara tepki göstererek sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

