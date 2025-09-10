Antalya’da İlk Deniz Kaplumbağası Ambulansı Açıldı

DENİZ KAPLUMBAĞASI AMBULANSI FAALİYETE GİRDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Türkiye’nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı DEKAFOK bünyesinde hizmete girdi. Özel olarak donatılan bu araç, Muğla’dan Mersin Samandağ’a kadar uzanan kıyı şeridinde yaralı deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlılarına hızlı müdahale fırsatı sunuyor. Ambulansta, yaralı hayvanlara ilk müdahalenin yapılabilmesi için gerekli tıbbi malzemeler, acil müdahale kitleri ve ilk yardım çantaları yer alıyor.

HIZLI MÜDAHALE İMKÂNI

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarının deniz kaplumbağalarının en yoğun üreme alanlarından biri olduğunu belirtti. “Mayıs-Ağustos dönemi, kaplumbağaların üreme zamanı ile turizmin en yoğun dönemine denk geliyor. Bu süreçte kaplumbağalar insan kaynaklı tehlikelerle karşılaşıyor, ölümler ve yaralanmalar yaşanıyor. Ancak bugüne kadar bu tür vakalara müdahale edebilecek bir ambulans yoktu. Artık Kaş’tan Samandağ’a kadar gelen ihbarlara hızlıca ulaşarak ilk yardım uygulayabileceğiz. Araç, yaralı kaplumbağaların kaybedilmeden merkezimize getirilmesini sağlayacak.” diye ekledi.

DENİZ EKOSİSTEMİNE KATKI

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ambulansın sadece deniz kaplumbağaları için değil, aynı zamanda deniz ekosistemindeki tüm canlılar için hizmet vereceğini söyledi. “Son iki ayda ortalama 9 yaralı kaplumbağa aldık. Türkiye’nin her yerinden gelen ihbarlara açığız. Ambulansımız 7 gün 24 saat hizmette. Ayrıca Türkiye’nin ilk kaplumbağa ihbar hattı olan 0850 335 07 07 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.” şeklinde konuştu.