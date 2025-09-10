Antalya’da İlk Deniz Kaplumbağası Ambulansı Açıldı

DENİZ KAPLUMBAĞASI AMBULANSI HİZMETE GİRDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Türkiye’nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı, DEKAFOK kapsamında faaliyet göstermeye başladı. Özel olarak donatılmış bu araç, Muğla’dan Mersin Samandağ’a kadar uzanan kıyılardaki yaralı deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlıları için hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Ambulansta, yaralı hayvanlara ilk müdahalede kullanılmak üzere tıbbi malzemeler, acil müdahale kitleri ve ilk yardım çantaları yer alıyor.

HIZLI İHBAR CEVABI

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya’nın deniz kaplumbağaları açısından en yoğun üreme alanlarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Deval, “Mayıs-Ağustos dönemi, kaplumbağaların üreme dönemi ve turizmin en yoğun olduğu zaman. Bu süreçte kaplumbağalar, insan kaynaklı tehditlerle karşılaşıyor. Ölümler ve yaralanmalar söz konusu. Ancak bugüne kadar bu tür vakalara müdahale edecek bir ambulans yoktu. Artık Kaş’tan Samandağ’a kadar gelen ihbarlara hızlıca ulaşarak ilk yardım uygulayabileceğiz. Araç, yaralı kaplumbağaların kaybedilmeden merkezimize ulaşmasını sağlayacak” açıklamasını yapıyor.

TÜM DENİZ CANLILARI İÇİN HİZMET

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ambulansın yalnızca deniz kaplumbağalarına değil, deniz ekosistemindeki tüm canlılara hizmet vereceğini ifade ediyor. Akyol, “Son iki ayda ortalama 9 yaralı kaplumbağa aldık. Türkiye’nin her yerinden gelen ihbarlara açığız. Ambulansımız 7 gün 24 saat hizmette. Ayrıca Türkiye’nin ilk kaplumbağa ihbar hattı olan 0850 335 07 07 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz” diyerek ambulansın işlevselliğini vurguluyor.