Antalya’da Oğlunun Ölümü Üzerine Anne İsyan Etti

ANTALYA’DA CİNAYET OLAYI

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi’nde yaşayan Alper Aldemir, evinde arkadaşı Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç.’yi misafir etti. İddialara göre, İbicek, Aldemir’den 4 bin lira borç talep etti ve Aldemir bu parayı verdi ancak dönmedi. Daha sonra, bu üç kişi buluştuğunda Alper Aldemir, Hatice Ç.’nin cüzdanını alarak borcun ödeneceği zaman geri vereceğini söyledi ve oradan ayrıldı.

CİNAYET VE KAÇIŞ

Hatice Ç. ve Kadir Can İbicek, Aldemir’in evine dönmek için daha önceden tanıdıkları taksi şoförü M.T. ile cüzdanı almaya gitti. Burada, taksiden inen Hatice Ç. ve Alper Aldemir arasında yaşanan tartışma sırasında Aldemir, Hatice’ye tokat attı. Bunun üzerine, İbicek elindeki tabanca ile Alper Aldemir’e ateş ederek öldürdü ve sevgilisi Hatice Ç. ile birlikte taksiyle olay yerinden kaçtı. İkili, yarım saat içinde polisi tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olan bu çiftle, M.T. gözaltına alındı. İbicek tutuklandı, Hatice Ç. ve taksi şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DURUŞMA VE AÇIKLAMALAR

Bugün tutuklu sanık Kadir Can İbicek, cinayete yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Hatice Ç. ve M.T., Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. İbicek, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenerek duruşmada, Hatice Ç. ve Aldemir’in evinde misafir olduklarını, maktulden 4 bin lira borç aldığını ifade etti. Alper Aldemir’in annesi Safiye Aldemir, “Oğlumun evinde, ev satışından dolayı bulunan 170 bin lira kayıp. Benim oğlum bir şeylere karışmış olabilir. Almanya’daydık. Kayıp parayı kim aldı?” açıklamasında bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Kadir Can İbicek’in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.