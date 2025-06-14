Antalya’da Otel Yangını Meydana Geldi

YANGIN ALANYA’DA BİR OTELİN MAKİNE DAİRESİNDE ÇIKTI

Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde konumlanan bir otelin makine dairesinde, sabah saat 07.30 sularında yangın meydana geldi. Yangın anında otelin kapıları mühürlü olduğundan, içeride kalan misafirler tahliye edildi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

OTEL SAHİBİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Yangın sonrasında otel sahibi Bahri Şanlı şu açıklamayı yaptı: “Ben bu otelin sahibi olan şirketin yetkilisiyim. Alanya Belediyesi, otelin tüm giriş ve çıkış kapılarını mühürledi. Yan otel de mühürlü. Otel, yangın yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi. Şu an maddi zarar yok. Ancak kablo hasar gördü; mühürlü girdiğimiz için biz olay yerinde olamadık. Yangın makine dairesinde çıktı ve panoları etkileyen su almış durumda. Belediyeye önlemler alınması için başvurduk ama izin verilmedi. Mühürleri kırmak zorunda kaldık. Hava sirkülasyonu olmaması nedeniyle kablolar yanmaya başladı. Bu da yoğun duman oluşturdu ve büyük panik yarattı.”

MÜHÜR BOZMA SUÇLARINDAN ADLİ İŞLEM YAPILDI

Diğer yandan, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından daha önce otelle ilgili mühürlerin birçok kez bozulduğu ve bu sebepten ötürü ‘mühür fekki’ suçlamasıyla adli işlemler yapıldığı öğrenildi. Ruhsatlandırma ve mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle otel hakkında çok sayıda idari ve adli işlem uygulandığı bildirildi.