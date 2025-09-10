Gündem

Antalya’da Rüşvet Soruşturmasında 20 Gözaltı

YENİ GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme meydana geldi. Soruşturmanın beşinci dalgasında toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu kişilerden 17’si yakalanmış ve gözaltına alınmışken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VE OPERASYON DETAYLARI

Gözaltına alınanların arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratlarının bulunduğu bildiriliyor. Operasyon kapsamında ayrıca Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna kayyım atandı. Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada daha önce de dikkate değer gelişmeler yaşanmıştı.

ÖNCEKİ GELİŞMELER VE TUTUKLAMALAR

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alınmış; Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmış, Kerimoğlu ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Tutuklanma sürecinin ardından Böcek, görevden uzaklaştırılırken, Başkanın oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

