Antalya’da Rüşvet ve Yolsuzluk Davasında Ara Karar Açıklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde, 5’i tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Savcının mütalaasından sonra verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk halinin devam etmesine, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın ise yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmesine hükmetti.

Savcılığın Kemal A. ile ilgili tutuklama talebi ve Tuncay K. hakkında iftira beyanında bulunulması kapsamında suç duyurusunda bulunulması isteği ise reddedildi. Ayrıca, Muhittin Böcek’in son bir yıl içerisindeki sağlık raporlarının mahkemeye sunulması talep edildi.