Antalya’da Sevgililer Gününe Özel Gül Üretimi

GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİNE YENİ BİR PERİYOT

Antalya’da 2018 yılından beri gül yetiştiriciliği yapan Abdullah Gündüz, bu yıl da Sevgililer Günü için özel güller üretiyor. Başladığı hasat ile birlikte güllerin demet fiyatı 800 ile bin TL arasında değişiyor. Gündüz, 2 dönümlük arazisinde 8 bine yakın gül ağacı yetiştiriyor ve yılda ortalama 16 bin gül üretiyor. Üretim yaptığı gülleri genellikle 20’li demetler halinde satıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HAZIRLIKLARI

Sevgililer Günü yaklaşırken hasada başladığını belirten Abdullah Gündüz, “Ürettiğimiz güllerin demet fiyatı 800 ile bin TL arasında değişiyor. Güllerimizi genellikle çiçek kooperatiflerine teslim ediyoruz. Ürünlerimiz hem taze hem de özenle yetiştiriyoruz. Bu yılki üretimde özellikle Sevgililer Günü’ne güllerimizi yetiştirdik” diyor.

TÜKETİCİLERİ BEKLENİYOR

Gündüz, Sevgililer Günü’nde taze ve özel güller almak isteyenleri serasına davet ediyor. “Sevgililer gününde gül almak isteyenler bize ulaşabilir” diyor.

GELECEK PLANI

Gündüz, “Şimdilik gül üretmeyi seviyoruz ama bir veya iki yıl daha devam ederim, ondan sonra bırakmayı düşünüyorum. Bu işin zorluklarına rağmen her yıl üretmeye devam ediyoruz ve insanların mutlu olmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.