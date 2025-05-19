Antalya’da Sıcak Hava Denizi Çekti

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artmaya başladı. Turizm merkezi olan Antalya da bu durumdan etkileniyor. Kentteki hava sıcaklığı 25 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21,7 derece olarak kaydedildi.

TURİSTLER SAHİLLERDE KEYİF ALIYOR

Güneşin kendisini göstermesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili’nde hem denizin hem de güneşin tadını çıkarıyor. Bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları sahilde yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Öğle saatlerinde artan sıcaklık, vatandaşların denizde yüzerek serinlemesine sebep oluyor.

Tatil için Amsterdam’dan Antalya’ya gelen Aydın Açık, “Antalya’nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz” diye belirtiyor.

Sahilde ailesiyle vakit geçiren İdil Gülşen Akverdi, “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün” şeklinde konuşuyor.